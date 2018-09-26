شاهد: سلاح الجو الهندي ينقذ شخصين ألمانيين علقا في عاصفة ثلجية في الهيمالايا

قام سلاح الجو الهندي بإنقاذ شخصين ألمانيين علقا في عاصفة ثلجية لثلاثة أيام، عندما كانا في طريقهما من رينغدم إلى ديبلينغ في ولاية هيماشال براديش شمال الهند غرب الهيمالايا.
ووفقاً لبيان صادر عن القوات الجوية، علق الزوجان الألمانيان لمدة يومين في العاصفة وتسبب تساقط للثلوج بمنعهم من الإتيان بأي تحرك، ثم نفدت إمداداتهما حينها قرر مايكل تفعيل رادارالإنقاذ الشخصي كملاذ أخير.
وبعد تلقي السلطات للإشارة قامت بتكليف وحدة من سلاح الجو بالبحث الذي بدأ بطائرتي هيليكوبتر، ولم تسفر المحاولة الأولى عن أي نتائج، ثم استطاع فريق البحث العثور عليهما بتتبع آثارهما.
وقالت القوات الجوية إن الزوجين نقلا الى منشأة طبية ويتعافيا بشكل جيد.
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