في اليوم الأوروبي للغات.. السويد ولوكسمبورغ تتصدران المشهد

ورد في تقرير "يوروستات" وفقاً لبيانات صدرت عام 2016، أن أعلى مستوى من الكفاءة اللغوية سجّلت في السويد، حيث يتحدث 97 بالمائة من المواطنين لغة أجنبية واحدة على الأقل، ويلي السويد بلدان لاتفيا والدنمارك وليتوانيا حيث تبلغ النسبة 96 بالمائة، ثم لوكسمبورغ بنسبة 95 بالمائة، يأتي بعدها فنلندا ومالطا بنسبة تبلغ 92 بالمائة ثم إستونيا بنسبة تبلغ 91 بالمائة.

وفي المقابل، سُجّل في المملكة المتحدة، نسبة عالية للمواطنين الذين لا يتحدثون أي لغة أجنبية على الإطلاق حيث بلغت النسبة 65.4 بالمائة، فيما بلغت نسبة المواطنين الذين يتحدثون لغة أجنبية 20 بالمائة فقط، و9.6 بالمائة من المواطنين يتقنون لغتين أخريين، و5 بالمائة يمكنهم التحدث بثلاث لغات أجنبية.