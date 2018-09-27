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نيوزيلندة

شاهد: فقمة تحاول صفع أحد هواة التجذيف بواسطة أخطبوط

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شاهد: فقمة تحاول صفع أحد هواة التجذيف بواسطة أخطبوط

شاهد: فقمة تحاول صفع أحد هواة التجذيف بواسطة أخطبوط
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@taiyomasuda
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الصدفة وحدها خولت أحد هواة التجذيف بقوارب الكاياك أن يصور صديقه في موقف محرج عندما هاجمته فقمة.

فقد تعرض كايل موليندر لموقف طريف عندما حاولت فقمة صفعه باستخدام أخطبوط، بعد أن ظهرت فجأة له من الماء، حاملة الأخطبوط في فمها لترميه عليه.

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新しい @gopro #Hero7Black で衝撃映像撮れた?? 4K60fpsの安定化オンで撮ったからここまで驚いて全部撮れてた！こんな楽しいカヤックはじめて！！音声も海とかのガチャガチャ音ないし最高！ @barekiwi getting octopus smashed into his face by a seal⁉️ I’ve never had such an amazing kayak everrrrr!! I am super stoked that the new @goproanz #Hero7Black captured without missing a thing although we shook so much, #hypersmooth the stabilisation managed it so well!! I made a little montage to show how good the audio came out!! No noises super clean!! Thanks to @kaikourakayaks @purenewzealand @kaikouranz @goprojp @howtodadnz @snapair for such an epic trip!! #gopro #ゴープロ #ゴープロのある生活

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المشهد التقط صدفة أثناء تجريب كاميرة GoPro Hero7 خلال رحلة بقوارب الكاياك، بالقرب من جزيرة كايكورا في نيوزيلندا.

المصور واسمه تايو ماسودا قال في لقاء له مع قناة بي بي سي بأنهم كانوا يحاولون أن يلتقطوا صورا طريفة للفقم المتواجدة حولهم، إلا أنهم تعرضوا لهذا الموقف، وقال:"يبدو أن صديقي لم يكن في المكان الصحيح وقتها".

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