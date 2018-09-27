ماهي الفضائح الجنسية التي تلاحق مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا ؟

في اتهام هو الثالث من نوعه، اتهمت سيدة أميركية القاضي بريت كافانا مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، بارتكاب تجاوزات جنسية بحقها في ثمانينيات القرن الماضي.

ويعمل كافانا قاضيا بمحكمة الاستئناف بالعاصمة واشنطن، وهو مرشح ترامب ليحل محل القاضي أنتوني كينيدي بعضوية المحكمة العليا، ومن شأن تلك "الفضائح الجنسية" أن تعرقل إجراءات كانت تبدو سهلة لتثبيت القاضي المحافظ بالمحكمة العليا.