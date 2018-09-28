"الحمّام ملاذي الآمن" لسان حال ثلث الرجال البريطانيين!

هل تختبئ لأوقات طويلة في الحمام عادة؟ لست وحدك على ما يبدو، فبحسب آخر الدراسات ثلث الرجال في بريطانيا يقضون نحو سبع ساعات في الحمام سنوياً!
أما لماذا؟ فبالنسبة للرجال المستطلعة أراؤهم، وعددهم ألف، فالمكوث لأوقات طويلة في الحمام هو السبيل للحصول على القليل من الراحة والسكينة في ظل ازدحام جدول الحياة اليومية وضغوط الزوجة والأطفال، إضافة إلى كونه مساحة تتيح لهم تفحص هواتفهم الجوالة وتصفح الانترنت دون أي إزعاج.
وقال نحو 45% من رجال العينة التي أجريت الدراسة عليها أن إيجاد بعض الوقت الهادئ يشكل تحدياً وصراعاً بالنسبة لهم، في حين زعم الربع أن زوجاتهم لا يقدرون كم المشاغل في حياتهم، ولو أنهم لا يهربون للاختباء في الحمامات لن يستطيعوا التأقلم مع الحياة اليومية، في حين قال الثلث إن الذهاب إلى الحمام يعتبر الطريقة الوحيدة للحصول على وقت خاص بهم.
ووصف واحد من كل أربعة الحمام بـ"مكانه الآمن"، في حين كشف 14% أنهم يخزنون بعض الأغراض في الحمام لمتعتهم أثناء الاختباء هناك كالمجلات والكتب وأحياناً الطعام!
ولكن هل يتوقف الأمر على الرجال؟ نهائياً !
النساء أيضاً استطلعت آراؤهن، فقد خضعت عينة من 1000 امرأة لنفس الدراسة.
خمس النساء المستطلعة آراؤهن وصفن الحمام بأنه المكان الذي ينشدنه للهرب من الجميع والحصول على السلام الذي يكن بأمس الحاجة إليه.
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