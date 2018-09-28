شبكة "واي فاي" معيار جديد لتصنيف جودة الخدمة في شركات الطيران. فما هي الشركات الرائدة؟

تسعى خطوط الطيران حول العالم إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لخلق مميزات جديدة تجذب المسافرين.
وكان مضمار التنافس بين الشركات ينحصر سابقاً في معايير السلامة والراحة والسرعة في تقديم الخدمات. لكن اليوم وبفضل تطور التكنولوجيا، أصبح توفير خدمة الإنترنت عبر شبكة "واي فاي" على متن الرحلة واحداً من المعايير الجذابة الجديدة.
قام التطبيق الرائد في مجال حجوزات الطيران جنوب شرق آسيا ترافلوكا Traveloka بإجراء مسح شامل لشركات الطيران الصديقة للبيئة. وعلى أساس هذا المسح تم تصنيف 50 شركة طيران دولية على أساس توفر شبكة الواي فاي والسرعة والتكلفة ومميزات أخرى.
ووفقاً للنتائج، فإن شركات الطيران التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى هي قطر والإمارات ودلتا.
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تحتل خطوط الطيران البريطانية المركز الأول في سرعة تقديم الخدمات وتتفوق بذلك على الخطوط الإماراتية. لكن بالنظر إلى القائمة السابقة، نرى أن الخطوط البريطانية تحتل المركز الرابع في إشارة إلى وجود معايير جديدة يتم التصنيف على أساسها مثل توفير وسائل اتصال بالإنترنت.
يقول المتحدث باسم ترافلوكا : " إن الاستمرار بالعمل في هذه الحدود فقط لن يخلق صورة لأفضل سيناريوعن أي من هذه الشركات".
اليوم إذا أردت أن تبحث عن رحلات طيران باستخدام محركات بحث متخصصة مثل Skyscanner أو Hipmunk التي تقدم لك بالعادة تصنيفاً حسب وجبات الطعام المقدمة أو العروض على اسعار التذاكر، ستجد خانة جديدة تُصنف فيها الشركات التي توفر شبكة الواي فاي. وسيحدد لك بشكل دقيق ما إذا كانت الشبكة قوية كفاية لتصفح كل شيء بما في ذلك الفيديو أو خدمة نتفليكس أو إذا كانت تسمح لك بمجرد تصفح بريدك الإلكتروني.
ومع الاستمرار بإطلاق أقمار صناعية جديدة، أصبح بإمكان الشركات توفير هذه الخدمة بسهولة . ويقول مدير البحث في خطوط روت هابي Routehappy جاسون رابينوفيتز : " إن قضايا التغطية أصبحت شيئاً من الماضي".