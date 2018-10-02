اشتبك شبان فلسطينيون الثلاثاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع قوات إسرائيلية، وأطلق الجنود الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا بالحجارة، كما أضرموا النار في الإطارات.
شاهد: اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
شاهد: اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
الفلسطينيون بدأوا أمس إضرابا شاملا في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل اليوم الاثنين دعما لاحتجاج عرب إسرائيل على قانون "الدولة القومية" الذي أقرته إسرائيل.
ودعا زعماء عرب إسرائيل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
يونكر-بريكست: لن تهبط الطائرات البريطانية على مطارات أوروبا "إذا سارت الأمور بشكل خاطئ"
السعودية تعترف "بأخطاء" للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن
الشرطة الفرنسية تداهم مركزا دينيا شيعيا شمال البلاد وتلقي القبض على 3 من أعضائه
وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بناء على قرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل.
وقررت سلطة النقد تعليق العمل اليوم في البنوك والمؤسسات كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق اليوم بسبب الإضراب وقالت البورصة أنها ستعود إلى عملها المعتاد غدا الثلاثاء.