صحافي ألماني يروي لحظة طعنه من قبل مراهقين قام أحدهم بتأدية التحية النازية

وصف صحافي ألماني اللحظة حيث تمّ الاعتداء عليه من قبل ثلاثة مراهقين ألمان، قام أحدهم بتأدية التحية النازية فيما طعنه آخر.
وقال كلاوس-بيتر كروملينغ، الصحافي الذي يعمل لصالح ذي نامبرغر تاغبلات المحلية إن الحادثة وقعت يوم الجمعة الفائت بعد خروجه من أحد المتاجر في مدينة نامبرغ التي تبعد نحو سبعين كيلومتراً عن مدينة ليبزيغ في وسط-شرق ألمانيا.
وأضاف كروملينغ أنه كان بصدد الركوب في سيارته عندما اقترب منه الشبان الثلاثة، حيث قام أحدهم برفع الإصبع الوسطى. بعد ذلك ترجل صاحب الـ 59 عاماً من سيارته وتبع الشبان ليفهم منهم سبب الإشارة العدائية.
وأشار كروملينغ إلى أنه عندما واجه الشبان قام أحدهم بطعنه في بطنه بسكين، فيما قام آخر بتأدية التحية النازية.
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ويقول كروملينغ إنه لم يقدر خطر إصابته إلا عندما ركب مجدداً في السيارة وشعر ببلل في قميصه. وعندما نظر إليها رآها ملطخة بالدماء. ويضيف الصحافي "عندها فقط أدركت خطورة وضعي وقمت بتبليغ الشرطة فور وصولي إلى البيت".
وقال الأطباء إن عمق الجرح في بطن كروملينغ بلغ ستة سنتمترات إلا أنّ أيّاً من أعضائه لم يصب بأذى.
وفي اتصال ليورونيوز بمكتب الشرطة في المدينة، أكد أحد المسؤولين تعرّض صحافي من المدينة لهجوم قام به ثلاثة شبان. ولكن المصدر لم يؤكد إذا ما كان المهاجمون من النازيين الجدد، كما أنه لم يستطع تأكيد ادعاء الصحافي حول قيام أحدهم بتأدية التحية النازية.
ولم تعلن الشرطة الألمانية عن إيقاف أي مشتبه به حتى الساعة.