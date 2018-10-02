صحافي ألماني يروي لحظة طعنه من قبل مراهقين قام أحدهم بتأدية التحية النازية

وصف صحافي ألماني اللحظة حيث تمّ الاعتداء عليه من قبل ثلاثة مراهقين ألمان، قام أحدهم بتأدية التحية النازية فيما طعنه آخر.

وقال كلاوس-بيتر كروملينغ، الصحافي الذي يعمل لصالح ذي نامبرغر تاغبلات المحلية إن الحادثة وقعت يوم الجمعة الفائت بعد خروجه من أحد المتاجر في مدينة نامبرغ التي تبعد نحو سبعين كيلومتراً عن مدينة ليبزيغ في وسط-شرق ألمانيا.

وأضاف كروملينغ أنه كان بصدد الركوب في سيارته عندما اقترب منه الشبان الثلاثة، حيث قام أحدهم برفع الإصبع الوسطى. بعد ذلك ترجل صاحب الـ 59 عاماً من سيارته وتبع الشبان ليفهم منهم سبب الإشارة العدائية.