وكالة تركية: المعارضة تستكمل عملية سحب السلاح الثقيل من إدلب اليوم

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن جماعات المعارضة السورية المسلحة ستستكمل، اليوم الإثنين، سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح التي اتفقت عليها تركيا وروسيا في إدلب في شمال غرب سوريا.

ولم ترد تفاصيل أكثر حتى الآن. وكانت الجبهة الوطنية للتحرير وهي جماعة معارضة سورية مدعومة من تركيا قالت من قبل في بيان إن سحب الأسلحة بدأ يوم السبت.

وتعيش إدلب في وضع هادئ نسبياً بعد اتفاق توصلت إليه كل من تركيا وروسيا وإيران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه "ليس هناك من حاجة لإجراء عملية عسكرية كبرى في إدلب".

استكمال سحب السلاح الثقيل

كانت مصادر مسؤولة في المعارضة السورية قالت إن جماعات المعارضة المسلحة بدأت صباح السبت سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح التي اتفقت عليها تركيا وروسيا في شمال غرب سوريا.

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وقالت الجبهة الوطنية للتحرير في بيان إن عملية سحب الأسلحة الثقيلة بدأت لكن المقاتلين سيبقون في مواقعهم داخل المنطقة منزوعة السلاح.

وبموجب الاتفاق المبرم الشهر الماضي بين تركيا وموسكو حليفة الرئيس السوري بشار الأسد يتعين على مسلحي المعارضة الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح بحلول منتصف هذا الشهر ويتعين سحب الأسلحة الثقيلة بحلول العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وقال بيان الجبهة الوطنية للتحرير إن مسلحي المعارضة سيبقون في المنطقة منزوعة السلاح لمساعدة القوات التركية التي تقوم بعمل دوريات في المنطقة.

كان مسؤولان بالمعارضة المسلحة المدعومة من تركيا قالا لرويترز إن عملية سحب الأسلحة الثقيلة بدأت يوم السبت وإنها ستستمر عدة أيام.