الولايات المتحدة تتراجع عن تهديدها بـ"ضرب" الصواريخ الروسية

أثارت تصريحات ممثل واشنطن الدائم لدى حلف شمال الأطلسي، كاي بيلي هوتشيسون، غضب موسكو، بعد أن بدا أنها تهديد بتوجيه ضربة للصواريخ التي تطورها روسيا والتي تنتهك معاهدة الحد من الأسلحة النووية، وفق ما أشارت إليه السفيرة.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وقعا في العام 1987 معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وتعهدا بتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.

وقالت كاي هوتشيسون يوم الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن روسيا تنتهك معاهدة 1987 التي تحظر عليها تطوير صواريخ متوسطة المدى.