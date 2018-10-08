فيديو: "ناتو" يجري تدريبات على الاستجابة للكوارث في صربيا

أجرى حلف الأطلسي "ناتو" مناورات حول الاستجابة للكوارث، لأول مرة في صربيا، الأمر لذي من شأنه إظهار مدى استفادة الحلف من عضوية البلاد.
وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف ناتو، قبيل زيارته، إن محادثات الاتحاد الأوروبي المعقدة بين بريشتينا وبلغراد مهمة بالنسبة للسلام والأمن في المنطقة.
وأضاف: "أُدرك أن الناتو لا يزال موضع جدل في صربيا. ذكريات الحملة الجوية في عام 1999 لا تزال مؤلمة بالنسبة للكثيرين، وخاصة لأولئك الذين فقدوا أحباءهم".
وأردف قائلا: "لم تكن الحملة ضد الشعب الصربي على الإطلاق، بل كانت لحماية المدنيين".
كما دعا الأمين العام للحلف إلى التطلع نحو المستقبل، بالقول: "لا يجب أن ننسى التاريخ أبدا، لكننا نستطيع المضي إلى الأمام، وهذا ما يفعله ناتو بالشراكة مع صربيا: نتطلع نحو مستقبل أفضل".
وتجمع مئات من رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ والفرق الطبية خارج العاصمة بلغراد، للتصدي للحرائق الكبيرة والزلازل وحوادث الطرق والكوارث الكيماوية، في أكبر مناورة من نوعها تشارك فيها فرق للطوارئ من حلف ناتو وصربيا.
وصربيا هي واحدة من دول البلقان القليلة غير الموجودة في حلف الناتو المؤلف من 29 دولة، والذي لا يحظى بشعبية كبيرة هناك، منذ حملة القصف التي نفذت عام 1999، لإخراج القوات الصربية من كوسوفو المستقلة الآن.
لكنها وقعت اتفاقات تعاون مع الحلف، وتشارك في مناسبات وتدريبات مشتركة بشكل منتظم.
وتعمل الحكومة في بلغراد على الإبقاء على التوازن الدقيق بين محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا، الحليف الصربي التقليدي للسلافية والأرثوذكسية، والتي تسيطر على معظم إمداداتها من النفط والغاز.
وجاءت مناورات الاثنين بعد أيام فقط من تدريب القوات الجوية لصربيا وروسيا على مهام قتالية في قاعدة جوية عسكرية خارج بلغراد.