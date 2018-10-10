تقرير: التوطين في دول الخليج قد يزيد التكاليف

قالت موديز للتصنيفات الائتمانية إن سياسات توطين الوظائف بدول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى حل مشكلة البطالة بين المواطنين في ظل الزيادة السكانية السريعة لكن من المرجح أيضا أن تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة وتعوق تنويع الموارد.

وأضافت موديز في تقرير صادر هذا الأسبوع أن النمو السريع لسكان دول مجلس التعاون يؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف في الوقت الذي ينضم فيه وافدون جدد إلى السوق ويتقاعد فيه عدد محدود فحسب من العاملين. وقالت الوكالة إن التغييرات الاجتماعية ستزيد الطلب على التوظيف لا‭ ‬سيما إذا دخلت المزيد من النساء إلى سوق العمل.