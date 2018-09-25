وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تبحث عن توظيف ناطقين بلغات عدّة منها العربية

قالت رئيسة وكالة المخابرات الاستخبارات الأميركية (سي.آي.أي)، جينا هاسبل، إن الوكالة تسعى لإعادة دورها في التركيز على الدول الأجنبية التي تشكل تهديداً على الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي تصريح هاسبل ليعيد الوكالة إلى طبيعة عملها قبل هجمات أيلول/ سبتمبر عام 2001، حيث كانت في قلب مهمتها التجسسية الدقيقة قبل أن تتحول لقوة شبه عسكرية تُعنى بموضوع الإرهاب.
وقالت هاسبل إن عملاء الوكالة ومحللوها " سيتثمرون جهودهم في قضايا أهم " دون أن تسمي بلداناً معينة. ووفقاً لمسؤولين في الاستخبارات، تم وضع مراكز جديدة لمراقبة وجمع المعلومات في إيران وكوريا الشمالية وكذلك القوى الكبرى مثل الصين وروسيا.