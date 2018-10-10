اختفاء خاشقجي: كل ما حصل حتى اللحظة

ترك خاشقجي هاتفه المحمول مع مرافقته، ودخل لوحده، وطلب منها "أن تتصل بأشخاص سماهم لها في حال لم يخرج"، وفق جنكيز.

الكاتب والصحفي البارز، المعروف مؤخرا بانتقاده لسياسات النظام الملكي السعودي، دخل القنصلية، بحسب ما قالت خطيبته خديجة جنكيز ، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، التي رافقته إلى باب القنصلية، لإتمام إجراءات طلاقه من زوجته الأولى، وبالتالي ليرتبط بها.

السلطات التركية ترجح مقتل أو اختطاف خاشقجي، بالمقابل، السلطات السعودية تنفي ذلك.

من هو جمال خاشقجي؟

خاشقجي، كاتب وإعلامي سعودي، ولد يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1958، في المدينة المنورة لعائلة ذات جذور تركية.

بدأ مشواره في عالم الصحافة مراسلا لصحيفة "سعودي غازيت"، الناطقة بالإنجليزية، ثم مراسلا لصحيفتي "الشرق الأوسط" و"عرب نيوز" السعوديتين، وفي يومية "الحياة" اللندنية المملوكة سعوديا.

تولى منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" أواخر التسعينات، وبقي في ذلك المنصب مدة أربعة أعوام.

خلال مسيرته، غطى حرب الخليج الأولى وحرب أفغانستان وأحداث الجزائر ولبنان والسودان وغيرها، كما اُشتهر بعدة مقابلات صحفية، منها مع زعيم حركة طالبان الراحل، أسامة بن لادن.

وفي العام 2003، عُين رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن"، قبل أن تتم إقالته بعد شهرين دون الإفصاح عن الأسباب، ثم عاد إلى تولي المنصب بين عامي 2007 و2010.

ألف خاشقجي عدة كتب، منها "ربيع العرب - زمن الإخوان المسلمين" و"احتلال السوق السعودي".

ولأنه كان مقربا من العائلة الملكية، مع المحافظ على استقلالية رأيه، كان مستشارا إعلاميا للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي الأسبق في لندن ثم في واشنطن.

كما قدم استشارات إعلامية للأمير السعودي، الوليد بن طلال، فاختار لمنصب المدير العام لقناة "العرب" التلفزيونية، التي بدأ بثها وانتهى في نفس اليوم.

مع بدء الأزمة الخليجية، عارض خاشقجي مقاطعة قطر، فأغلقت السلطات حسابه على "تويتر"، وطلبت منه أن يتوقف عن النشر، الأمر الذي دفعه إلى اختيار المنفى الإرادي، قبل نحو عام، في الولايات المتحدة الأمريكية.

خلال الفترة الماضية، اُشتهر الصحفي بانتقاداته لسياسات ولي العهد، ونشر عدة مقالات لا سيما في "واشنطن بوست" بشأن ذلك.

من وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية السعودية باسطنبول رويترز

آخر المستجدات:

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، مقاطع مصورة مأخوذة عن كاميرات مراقبة حول القنصلية، تظهر إحداها لحظة دخول خاشقجي إلى المبنى.

وبثت قناة "تي آر تي وورلد" التركية بعضا من تلك اللقطات، و تظهر فيها سيارات وعربات "فان" تتوجه إلى مبنى القنصلية.

كما تظهر وصول رجال سعوديين على متن طائرتين خاصتين، يدخلون عبر مطار اسطنبول، وثم إلى داخل فندقين، قبل أن يغادروا البلاد، لاحقا، في أربعة أوقات مختلفة.

صورة تظهر لحظة دخول خاشقجي إلى مبنى القنصلية رويترز

صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة التركية نشرت، الأربعاء، أسماء وتواريخ تولد 15 شخصا، قالت إنهم سعوديون وهم عناصر مخابرات، من بينهم خبير في الطب الشرعي وعضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية في الطب الشرعي، وذكرت أنهم متورطون في اختفاء خاشقجي.

وقالت الصحيفة إن الفندقين اللذين أقام بهما الأشخاص هما "ويندهام" و"موفنبيك" في اسطنبول.

السلطات التركية، من البداية، رجحت مقتل أو اختطاف خاشقجي، دون أن تقدم دليلا على هذه الاتهامات، وقالت إنها فتحت تحقيقا رسميا حول الحادثة، وأن الشرطة بصدد فحص 150 مراقبة أمنية كجزء من التحقيق.

كما أفادت السلطات بأنها طلبت من الخارجية السعودية دخول قنصليتها، وردّت الأخيرة بأنها "منفتحة على التعاون"، ووافقت على تفتيش المبنى.

وجدير بالذكر أنه وفقا لمعاهدة فيينا، فإن مباني القنصليات والسفارات تعتبر جزءا من آراضي الدول التابعة لها، وبالتالي تتمتع بحصانة ضد التفتيش، باستثناء أن تفتشها الدول المضيفة بموافقة رئيس البعثة.

المواقف الرسمية

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تحدى السلطات السعودية أن تقدم دليلا على مغادرة خاشقجي لمبنى القنصلية، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، وقال: "لا يمكن لمسؤولي القنصلية حماية أنفسهم عبر القول إنه (خاشقجي) غادر المبنى".

وأضاف الرئيس التركي، الذي وصف الصحفي بـ"صديقه"، أردف قائلا: "إذا غادر، عليكم أن تثبتوا ذلك بالصور".

بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن قلقه حيال مصير الصحفي السعودي.

وقال ترامب: "أنا قلق (بشأن هذا الأمر)، ولا يعجبني ما أسمعه. ونأمل أن تتم تسوية الأمر".

واختتم بالقول: "في الوقت الراهن، لا يعرف أحد أي شيء عن الموضوع. ثمة عدد من الروايات السيئة التي يتم تداولها".

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتقديم العون "بأي شكل" في التحقيق الخاص باختفاء الصحفي.

من جانبه، أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء "ما يبدو أنه اختفاء قسري" لخاشقجي في اسطنبول، وطلب من الحكومتين السعودية والتركية التحقيق في الأمر.

وقالت الناطقة باسم المجلس، رافينا شمدساني: "إذا ما صحت الروايات التي تتحدث عن وفاته، والظروف الغريبة التي أدت إلى ذلك، فإن الأمر مروع فعلا".

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا السعودية إلى "دعم إجراء تحقيق شامل" بشأن اختفاء الصحفي، و"التحلي بالشفافية حيال النتائج".

كما طالب خبراء بالأمم المتحدة بإجراء تحقيق "عاجل ومستقل ودولي" حول ظروف اختفاء خاشقجي.

والأسبوع الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وكالة أنباء "بلومبرغ"، أن حكومته "حريصة للغاية على معرفة ما حدث له (خاشقجي)"، وأنه قد غادر "بعد بضع دقائق أو ساعة واحدة" من مبنى القنصلية.

للمزيد على يورونيوز:

شقيق ولي العهد، والسفير السعودي لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، أصر على أن جميع التقارير حول اختفاء الصحفي أو وفاته "خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة".