توفي الخميس الناشط البيئي الهندي البارز شري أجاروال عن عمر ناهز الـ 87 عاما بعد 111 يوما من دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا عن تقاعس الحكومة في تنظيف نهر الغانج. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن أجاروال توفي إثر نوبة قلبية أصيب بها نتيجة تدهور صحته بسبب الإضراب عن الطعام والماء.
الهند: وفاة ناشط بيئي بارز بعد 111 يوما من إضرابه عن الطعام احتجاجا على تلوث نهر الغانج
الهند: وفاة ناشط بيئي بارز بعد 111 يوما من إضرابه عن الطعام احتجاجا على تلوث نهر الغانج
الأستاذ السابق للهندسة البيئية في أكبر الجامعات في الهند توفي في المستشفى بمدينة ريشيكيش في شمال الهند، حيث تم قبوله في وقت سابق. وقال متحدث باسم معهد الهند للعلوم الطبية في ريشيكيش إن أغاروال توفي متأثرا بسكتة قلبية. وأضاف الأطباء في المعهد انه كان يعاني كان من فتق وضغط دم مرتفع ومرض في الشريان التاجي وكل هذه الإصابات تفاقمت بسبب الإضراب عن الطعام الذي كان قد بدأه في الـ 22 يونيو/ حزيران المنصرم بمدينة حيدر اباد شمالي الهند .
وقامت الشرطة في وقت سابق بنقل الناشط البيئي بالقوة إلى المستشفى عندما بدأت علامات التعب تظهر عليه. وظهر خلالها وهو مقيد.
ومن بين المطالب التي رفعها أجاروال إلى الحكومة، سَنّ قانون جديد لحماية نهر الغانج المقدس لدى الهندوس والتخلي عن الطاقة الكهرومائية المستخدمة في مشاريع البناء على ضفافه.
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وكان الناشط قد توجه برسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنظيف الغانج خاصة وأن مودي كان قد جعل من تنظيف النهر المقدس أحد الوعود الرئيسية لحكومته، لكن علماء البيئة والناشطون يقولون إن وضع النهر استمر في التدهور.
ولم يرد مودي على رسالة أجاروال ولكنه غرد عقب وفاته عبر تويتر قائلا "حزين لوفاة أجاروال، سوف نتذكر دائما شغفه للتعلم والتعليم وحماية البيئة، وخاصة تطهير الغانج ، خالص التعازي".
ويعد نهر الغانج والمعروف أيضًا باسم "غانغا" أو "غانجاجي"، أحد أكبر وأشهر الأنهار في العالم يبلغ طوله 2525 كلم ويقدّسه عامة الهندوس. لكن النهر يعد أيضا أكثر الأنهار تلوثا بالنفايات الصناعية والمنزلية.