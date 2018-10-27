وصل كل من الرئيس الروسي فلادمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة اسطنبول التركية صباح هذا السبت للمشاركة في القمة الرباعية حول سوريا التي يترأسها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وصول بوتين ميركل وماكرون إلى اسطنبول لحضور القمة الرباعية بشأن سوريا
وصول بوتين ميركل وماكرون إلى اسطنبول لحضور القمة الرباعية بشأن سوريا
إردوغان يستقبل ميركل
أجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لقاء ثنائيا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قصر وحيد الدين باشا بإسطنبول، قبيل القمة الرباعية.
وسيكون وقف إطلاق النار في سوريا عامة وفي محافظة إدلب خاصة، إلى جانب البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، على رأس أجندة القمة.
بوتين تحدث مع إردوغان وميركل
بوتين تحدث مع إردوغان قبل إجراء محادثات أوسع نطاقا بشأن سوريا بحضور ميركل و ماكرون.
اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون قبل انطلاق المحادثات
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بدء القمة الرباعية.
ومن المقرر أن يلتقي بوتين وماكرون بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمناقشة التطورات في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا والعملية السياسية في سبيل حل الصراع السوري.
وزير خارجية تركيا التقى نظيره الروسي قبل القمة حول سوريا
كما التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الروسي سيرغي لافروف قبل القمة الرباعية التي تهدف إلى بحث العملية السياسية الرامية لتسوية الصراع، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة بين جميع الأطراف.
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فرنسا
وذكر مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار في إدلب، لمنع حدوث نزوح جديد للاجئين وإعطاء قوة دفع جديدة لمحادثات السلام.
كما استقبل اردوغان ماكرون.