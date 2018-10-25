روسيا والصين تنفيان التنصت على مكالمات ترامب

نفت كل من الصين وروسيا، الخميس، التقارير التي تتحدث عن قيامهما بالتنصت على مكالمات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حين يتحدث عبر هواتفه من نوع "آيفون" غير المؤمنة".
وكانت صحيفة "نيويورك" تايمز قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، الأربعاء، قولهم إن بكين وموسكو تتنصتان على هواتف ترامب حين يتحدث إلى أصدقائه القدامى.
وقالت الصحيفة إن الغرض من ذلك التأثير على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، كما نقلت عنمسؤولين قولهم إن الصين تسعى لاستغلال المكالمات التي تعترضها لمعرفة كيف يفكر ترامب، ومن الذي يأخذ برأيه والطريقة المثلى للتأثير عليه.
وخلال حديثها في مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، مازحة: "لن يتوقف البعض أمام أي شيء من أجل الفوز بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو".
ومستخدمة نفس الاتهام الذي يوجه ترامب للصحيفة المرموقة، اتهمت يينغ نيويورك تايمز بنشر "أخبار كاذبة"، وأن ما نشرته هو "مجموعة أخرى من المعلومات الخاطئة".
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الأفضل أن يستعملوا "هواوي"
وأضافت المتحدثة، موجهة الحديث إلى الإدارة الأمريكية: "إن كانت تخشى التصنت على هواتف أبل، فالأفضل أن يستعملوا هواتف هواوي"، وهي شركة صينية باتت الرقم اثنين عالميا في صناعة الهواتف الحديثة متفوقة على "أبل".
وحفظا للأمن القومي، فإن استخدام هواتف "هواوي" ممنوع في الولايات المتحدثة في الجيش ومؤسسات الدولة.
وبشيء من السخرية، أردفت المتحدثة قائلة: "عليهم أن يتوقفوا عن استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وأن يوقفوا تواصلهم مع الخارج".
كما شكك المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، بمصداقية نيويورك تايمز، واصفا معلومات الصحيفة بـ"تراجع المعايير الصحفية".