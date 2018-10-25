إسبانيا: إحالة 18 من قادة الانفصاليين في كتالونيا إلى المحاكمة

قالت المحكمة الإسبانية، الخميس، إنها أنهت تحقيقاتها حول 18 من قادة الاستفتاء على استقلال كتالونيا، على أن تتم محكامتهم مطلع العام القادم على الأرجح.
ويُحتجز تسعة من هؤلاء القادة حاليا في السجن في إسبانيا، بينهم نائب رئيس الإقليم السابق، أوريول جانكيراس، ومن المتوقع محاكمتهم بتهمة التمرد، والتي تنطوي عليها عقوبة محتملة تصل إلى 30 سنة في السجن.
أما التسعة الآخرين، الذين أفرج عنهم بكفالة أو دخلوا في منفى اختياري، فيواجهون اتهامات تتراوح بين التمرد وإساءة استخدام الأموال العامة والعصيان.
أما بالنسبة لزعيم كتالونيا السابق، كارلس بوجديمون، والذي لعب دورا رئيسيا في قيادة الانفصال، ويقيم حاليا في العاصمة بروكسل كمنفى اختياري، فليس جزءا ممن تمت محكامتهم، لأن إسبانيا لا تسمح بالمحاكم الغيابية. لكن، يواجه بوجديمون اتهامات من بينها التمرد والعصيان.
للمزيد على يورونيوز:
وبعد استفتاء على انفصال الإقليم في الأول من تشرين الثاني/أكتوبر، والذي حظرته مدريد، أعلن نواب الأغلبية في البرلمان الكتالوني استقلال كتالونيا يوم 27 من الشهر نفسه.
بالمقابل، ردت المحكمة الإسبانية بإقالة السلطة التنفيذية الكتالونية وحل البرلمان الإقليمي، ووضع المنطقة تحت الوصاية.
كما تم اعتقال العديد من القادة الكتالونيين، فيما تمكن آخرون من الهروب أو اختاروا المنفى.