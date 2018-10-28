الجيدو يحتفل بيومه العالمي في بطولة "غراند سلام" في أبو ظبي

عائلة الجيدو في أبو ظبي احتفلت باليوم العالمي للجودوالذي كان شعاره هذه السنة "الصداقة". رياضة الجيدو بعثت برسالة السلام للعالم، وبهذه المناسبة سلم البطل الأولمبي إلياس إيلياديس درعًا أساسيًا لأعضاء اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
اليوم الثاني من بطولة "غراند سلام" للجيدو في أبو ظبي تميز بتألق الإسرائيلي ساجي موكي، حيث كان أفضل رياضين بعد فتح الطريق للمشاركة التاريخية لإسرائيل والسماح لها برفع الراية وعزف النشيد الإسرائيلي في حالة الفوز، لأول مرة في دولة خليجية.
وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف هي من قلدت الميدالية الذهبية لممثل بلدها بحضور رئيس الاتحاد الإماراتي للجيدو محمد بن ثعلوب الدريعي الذي تلقى بدوره شهادة من رئيس الاتحاد الدولي ماريوس فيزر لكونه سفيرا للصداقة والسلام.
ساجي موكي عبر عن فرحته عقب التتويج قائلا:" أود أن أشكر السيد فيزر والسيدة ميري ريغيف وأعضاء التنظيم هنا في أبو ظبي لأنهم سمحوا لنا بالمشاركة وبرفع رايتنا، لذلك أشكرهم جزيل الشكر، أنا سعيد جدا".
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وكانت أفضل مشاركة في هذا اليوم الفرنسية مارغو بينون بعدما ظهرت بمستوى قوي خلال المنازلة النهائية التي فازت فيها على الألمانية ميريام بوتكيريت، محرزة بذلك أول ميدالية لها في بطولة أبو ظبي.
مارغو بينو قالت:" خلال هذه المنازلة النهائية واجهت الألمانية التي نازلت ضدها منذ بضعة أسابيع في غلاسكو، أنا فخورة بيومي وفخورة بميداليتي".
وفي وزن أقل من 63 كيلوغراما منصة التتويج كانت من نصيب الهولندية جيل فرانسين على حساب السلوفينية أندريخا ليسكي. الهولندية لم تتمكن من حسم النتيجة والفوز إلا خلال النتيجة الذهبية.
من جانبه الجورجي لاشا شافداتواشفيلي تمكن من إحراز الميدالية الثالثة لبلده عقب هزيمته للكوسوفي كشاكوفا في وزن أقل من 73 كيلوغراما.
في حين أن المبادئ الحقيقية التي ستبقى راسخة في الأذهان في هذا اليوم هي السلام والصداقة وقوة الوحدة والاحترام.