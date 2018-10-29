دببة الباندا والثلج.. قصة لعب وفرح
في اليوم التالي لبداية تساقط الثلوج، الأحد، خرج اثنان من دببة الباندا للتزلج واللعب بالثلج، داخل منتجع "يابولي" للتزلج" في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين.
ويمكن رؤية "سيجيا" و"يويو" وهما يركضان في كل مكان بحماسة كبيرة ويتمتعان بالألعاب داخل المنتجع.
ولاحق، عندما أحسا بالتعب، جلسا ليستمتعا بوجبة من قصب السكر.
وعادة ما يصل ارتفاع الثلج في المقاطعة الصينية إلى 20 سم، الأمر الذي يثير دببة الباندا ويدفعها للعب رغم البرودة القاسية.
وتبلغ يويو 12 عاما، فيما وصلت سيجيا إلى عامها العاشر، وانتقلا إلى المنتجع عام 2016.