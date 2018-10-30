الناتو يدعو روسيا للالتزام باتفاق القوى النووية متوسطة المدى

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الثلاثاء إن نشر روسيا لصواريخ ذات قدرات نووية في أوروبا يعرض للخطر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة ساهمت في إنهاء الحرب الباردة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أكتوبر- تشرين الثاني إن بلاده تعتزم الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة عام 1987 في ظل ما يعتبره انتهاكات روسية للمعاهدة.
ستولتنبرغ قال في مؤتمر صحفي في النرويج ’’المشكلة هي نشر صواريخ روسية جديدة. لا توجد صواريخ أمريكية جديدة في أوروبا لكن هناك المزيد من الصواريخ الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية، وهذه الصواريخ تعرض معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى للخطر‘‘.