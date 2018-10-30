سلطة مفوضي حماية البيانات تزاحم نفوذ عمالقة التكنولوجيا الرقمية

المؤتمر الدولي الأربعين لمفوضي حماية البيانات والخصوصية الذي عقد في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حضره عمالقة التكنولوجية الرقمية في العالم، من "آبل" إلى "فيسبوك".

وكان مفوضو حماية البيانات والخصوصية اكتسبوا سلطة ونفوذاً اتجاه شركات التكنولوجيا الرقمية عقب سريان اللائحة الأوروبية لحماية البيانات أو ما يعرف اختصارا بـ(GDPR) خلال شهر أيار/ مايو الماضي، هذا القانون الذي يطبق في سائر دول الاتحاد الأوروبي، كما يطبق على الشركات والمؤسسات الأوروبية وغير الأوروبية التي تتعامل مع بيانات أفراد أوروبيين بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية.

رئيس مجموعة "أبل" الأمريكية تيم كوك، أحد أبرز عمالقة التكنولوجية الرقمية في العالم، قال في كلمة له خلال المؤتمر: إن عملاق التكنولوجيا الأمريكية يؤيد فكرة سن تشريع حول حماية البيانات الشخصية في الولايات المتحدة.

وأضاف: "نحن، في شركة أبل نؤيد بشكل كامل تبني قانون فيدرالي مكتمل حول حماية الحياة الشخصية في الولايات المتحدة"، الأمر الذي أثار عاصفة تصفيق في الصالة.