قال الأنبا مكاريوس الأسقف العام لمحافظة المنيا المصرية إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون اليوم الجمعة في هجوم على حافلة متجهة إلى دير بالمحافظة.
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7 قتلى وإصابة 14 آخرين في هجوم على حافلة تقل أقباطا في المنيا بمصر
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7 قتلى وإصابة 14 آخرين في هجوم على حافلة تقل أقباطا في المنيا بمصر
وقال لرويترز في اتصال هاتفي إن مسلحين هاجموا الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا في جنوب مصر.
وأكد مكتب محافظ المنيا سقوط سبعة قتلى لكنه قال إن عدد المصابين 13 مصابا. كما قال إن الحافلة كانت في طريق العودة من الدير عندما استهدفها مسلحون مجهولون.
وأضاف أن مسؤولين أمنيين وحكوميين توجهوا إلى مكان الحادث.
وقالت مديرية الصحة بالمنيا إنها أعلنت الطوارئ في المستشفيات العامة بثلاث مدن قريبة لاستقبال وعلاج المصابين.