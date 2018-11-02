شاهد: لقطات للحافلة التي استهدفها دعش في المنيا بمصر

قال مسؤولون إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن سبعة أشخاص في طريق عودتهم من تعميد طفل في دير بمحافظة المنيا في جنوب مصر، في أعنف هجوم على الأقباط منذ أكثر من عام.

وقال متحدث باسم الكنيسة القبطية في بيان إن ستة قتلى من نفس العائلة وإن 18 بينهم أطفال أصيبوا أيضا.