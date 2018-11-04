هل لمواقع التواصل الاجتماعي دور في تنامي الكراهية؟

بعد أيام على الجريمة التي استهدفت كنيسا يهوديا في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا وهي الحادثة التي صنفت كأبشع جريمة ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة، أصبح ينظر إلى منصات التواصل الاجتماعي على غرار منصة فيسبوك على أنها أرضية لنشر الكراهية. فالحادث الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا يتزامن حسب وسائل الإعلام الأميركية مع نمو موجة التطرف التي تغذيها "مؤامرة الإبادة التي تستهدف العرق الأبيض"، وبالتالي أصبح بعض المتطرفين يلجأون إلى ارتكاب أبشع الجرائم لحماية أنفسهم.

وقد أشارت التحقيقات أنّ منفذ الهجوم على الكنيس اليهودي والذي يدعى روبرت باوزر كان يضع مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "غاب" لصور وشعارات معادية للسامية، على غرار مشاركته صورة فرن كذلك الذي كان يستخدم في معسكرات الاعتقال النازية لإحراق اليهود.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تناول موقع "أنترسبت" الإلكتروني نظرية مؤامرة الإبادة التي تستهدف العرق الأبيض كمعيار "محدد تفصيلي" على منصة فيسبوك للترويج لمقالتين لإحدى المجموعات التي تعتبرها المنصة من بين 168 ألف مستخدم تمّ تصنيفهم على أنهم يهتمون بالصفحات ذات الصلة بنظرية المؤامرة التي تستهدف العرق الأبيض. وعلى ما يبدو فقد تمت الموافقة على الترويج من قبل قسم الإعلانات في فيسبوك. وبعد الاتصال بالشركة، قام فيسبوك بحذف المنشور على الفور وقدم اعتذارا مؤكدا ضرورة عدم نشر المنشور في الأصل.