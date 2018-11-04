قوات يدعمها التحالف السعودي تقترب من الحديدة والأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن

قالت مصادر عسكرية محلية وسكان إن القوات اليمنية التي يدعمها تحالف تقوده السعودية تقدمت لمسافة أقرب من مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر يوم الأحد، في معركتها ضد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والمتحصنين بالمدينة. ونشر التحالف آلاف الجنود لاستعادة الحديدة، وهي نقطة دخول حيوية للواردات، وشريان حياة لملايين اليمنيين بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب.

وتركز القتال حول المطار الذي فشل التحالف في السيطرة عليه في هجوم سابق، وكذلك عند المدخل الشرقي للمدينة، وقرب الجامعة التي تقع على بعد أربعة كيلومترات جنوبي الميناء الذي يستقبل معظم واردات اليمن.