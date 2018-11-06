تونس: تأجيل محاكمة المتهمين بهجوم متحف باردو

أجلت محكمة تونسية يوم الثلاثاء جلسة محاكمة تتعلق بهجوم مسلح على متحف باردو، وذلك بعد أن قال محامو الدفاع إنهم لا يعلمون أن جلسة المحاكمة سوف تُبث على الهواء إلى محكمة أخرى في فرنسا.
محامي الدفاع محمود بوعزيز وصف قرار بث المحاكمة إلى باريس دون حضور المتهم بأنه "غير محترم"، مضيفا أنه ينتهك الإجراءات القانونية.
وأسفر الهجوم الذي وقع في 18 مارس آذار 2015 عن مقتل 22 شخصا، واحد وعشرون منهم كانوا سائحين جاؤوا بشكل رئيسي من دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبولندا وبريطانيا. كما أسفر عن إصابة 50 شخصا معظمهم من السياح الأجانب أيضا، وأعلنت الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم.
تقول ستين بيرجر، المحامية التي تمثل أربعة ضحايا فرنسيين، إن بث جلسة المحاكمة إلى غرفة آمنة في قصر العدل في باريس ليتابعها الضحايا دون حضور أي صحفي كان مقترحا من قبل المحكمة، واتهمت الدفاع بتأخير المحاكمة.
بالإضافة لهجوم باردو، عانت تونس من هجومين مأساويين في عام 2015، أحدهما على سائحين في منتجع سوسة الساحلي والآخر على الحرس الرئاسي في العاصمة. وتسببت هجمات تلك السنة بإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع السياحة على شواطئ البحر المتوسط. وتم منذ ذلك الحين تعزيز الأمن في المواقع الاستراتيجية، بينما قامت السلطات باعتقال مسلحين وتفكيك عشرات من الخلايا.
للمزيد على يوروينيوز:
وتونس هي البلد العربي الوحيد في المنطقة الذي نجحت فيه انتفاضة شعبية بإسقاط زعامة طويلة الأمد 2011 دون إثارة حرب أهلية أو عنف واسع النطاق. وعلى إثرها حصل ناشطون في سبيل الديمقراطية تونسيون ممن حافظوا على حوار مفتوح بين الإسلاميين والعلمانيين على جائزة نوبل للسلام في عام 2015.