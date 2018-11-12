الأمم المتحدة تتطلع لإجراء انتخابات ليبية بحلول يوليو- حزيران المقبل

يتطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا إلى محاولة أخرى لإجراء انتخابات بحلول شهر يونيو/ حزيران بعد أن ألغى خطة لإجرائها في ديسمبر/ كانون الأول، لكنه قال إنه يتعين على الليبيين أولا عقد مؤتمر وطني في أوائل عام 2019 لتحديد شكل الانتخابات.

وكان المبعوث غسان سلامة قرر التخلي عن خطة لإجراء انتخابات يوم العاشر من ديسمبر كانون الأول بعد تصاعد العنف في ليبيا التي تمزقها الصراعات ويشل الجمود السياسي حركتها منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وتحدث سلامة لرويترز قبل بدء مؤتمر في باليرمو نظمته روما بهدف إعطاء دفعة لخطة جديدة للأمم المتحدة. وقال سلامة الأسبوع الماضي إن الخطة ستشمل إجراء انتخابات في الربيع دون الخوض في تفاصيل.

وقال سلامة في مقابلة يوم الاثنين إن ذلك يعني إجراء الانتخابات ما بين أواخر مارس آذار وأواخر يونيو/ حزيران لكن شكل الانتخابات سيعتمد على ما سيتقرر في المؤتمر الوطني المقرر عقده أوائل عام 2019. وأضاف "نريد أن نسأل في المؤتمر الوطني عن نوع الانتخابات التي يريدونها هل هي برلمانية أم رئاسية وأي نوع من القانون".

وتابع سلامة أن المؤتمر الوطني "يُفضل" أن يجرى على الأراضي الليبية. وقال إن استطلاعات أظهرت أن 80 بالمئة من الليبيين يريدون إجراء انتخابات لإنهاء المأزق المتمثل في وجود حكومتين تدعم كلا منهما جماعات مسلحة مختلفة.