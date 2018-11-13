لماذا تغير الهند أسماء المدن المسلمة إلى "هندوسية"؟

بالرغم من الانتقادات المتوالية من المجتمع المدني، أعاد حزب بهارتيا جاناتا الحاكم، تسمية عدد من المدن والمناطق الهندية، ويقول خبراء بأن هذه الخطوة قد تشوه صورة الهند العلمانية.

الأسبوع الماضي، أعاد رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الشمالية، تسمية مدينة الله أباد، إلى برايراج، وفاز أباد إلى أيوديا.