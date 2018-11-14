مونيكا تسعى إلى محو فضيحة "لوينسكي" إلى الأبد

أشارت الناشطة الأميركية مونيكا لوينسكي، التي اشتهرت بعلاقتها الغرامية مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إلى استعدادها لطلب الاعتذار من الوزيرة السابقة للشؤون الخارجية هيلاري كلينتون.

وأكدت لوينسكي في مقال لها نشرته مجلة "فانيتي فير" الأميركية استعدادها لطلب الاعتذار من السيدة الأولى السابقة، وقالت لوينسكي: "لو تقابلت اليوم شخصيا مع هيلاري كلينتون، لاستجمعت كامل قواي وتحدثت معها بصراحة وطلبت منها الاعتذار عن كل ما حدث، أنا أتأسف لكل ما حصل فعلا".