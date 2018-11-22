بعد تسببها في مقتل شخص بحادث سير، فينوس ويليامز تتوصل إلى تسوية مع عائلة الضحية

توصلت نجمة التنس الأمريكية فينوس ويليامز إلى تسوية قضائية بشأن قضية حادث سير تسببت فيه وأدى إلى وفاة غير مبررة في فلوريدا في يونيو/ حزيران 2017.

ولم يتم الإفصاح عن بنود هذا الاتفاق الذي أبرم ما بين وليامز وورثة جيروم بارسون الذي كان يبلغ من العمر 78 عاما عند وفاته في الحادث في وثائق المحكمة بالرغم من تسوية الدعوى القضائية التي قدمت أمام محكمة مقاطعة بالم بيتش في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

من جهتهم لم يعلق ممثلو فينوس وليامز ولا جيروم بارسون على هذا الإتفاق.