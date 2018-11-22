بعد تسببها في مقتل شخص بحادث سير، فينوس ويليامز تتوصل إلى تسوية مع عائلة الضحية

توصلت نجمة التنس الأمريكية فينوس ويليامز إلى تسوية قضائية بشأن قضية حادث سير تسببت فيه وأدى إلى وفاة غير مبررة في فلوريدا في يونيو/ حزيران 2017.
ولم يتم الإفصاح عن بنود هذا الاتفاق الذي أبرم ما بين وليامز وورثة جيروم بارسون الذي كان يبلغ من العمر 78 عاما عند وفاته في الحادث في وثائق المحكمة بالرغم من تسوية الدعوى القضائية التي قدمت أمام محكمة مقاطعة بالم بيتش في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
من جهتهم لم يعلق ممثلو فينوس وليامز ولا جيروم بارسون على هذا الإتفاق.
وتوفي بارسون بعد 13 يومًا عقب حادث إصطدام بين السيارة النفعية التي كان يركبها برفقة زوجته ليندا البالغة من العمر 63 عاما والسيارة رباعية الدفع التي كانت تقودها فينوس ويليامز غير بعيد عن منزلها. وبما أن النجمة الرياضية الأمريكية كانت طرفا في الحادث فقد ألقيت عليها المسؤولية قبل أيام من مشاركتها في بطولة ويمبلدون.
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وقالت الشرطة حينها إن فينوس وليامز لم تحترم أولوية حق المرور وقررت في وقت لاحق عدم اتهامها بحجة أن كاميرات المراقبة أظهرت أنها دخلت التقاطع بشكل قانوني وأجبرتها سرعة السيارة على الإصطدام وعدم على التوقف.