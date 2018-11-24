شاهد: الرجل الذي هدد بتفجير نفسه بمدينة أنجيه الفرنسية له سوابق عدلية في قضايا مخدرات

هدد رجل مساء الجمعة بتفجير قنبلة يدوية قرب محطة للوقود في مدينة أنجيه في شمال غرب فرنسا. وكان الرجل يرتدي سترة صفراء اللون مشابهة لتلك التي يرتديها محتجون على ارتفاع الضرائب على الوقود في أنحاء البلاد.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في مؤتمر صحفي إن الرجل أخرج القنبلة أمام المارة وقال إنه يحمل متفجرات أخرى وطلب مقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون. وأضاف كاستنير أن مسؤولين أمنيين انتقلوا إلى الموقع لتقييم المخاطر المحتملة. ولم يتضح بعد إن كان الرجل مرتبطا بحركة السترات الصفراء.

من جهته أكد محافظ المدينة قائلا "كان هناك خطر حقيقي لأن الرجل كان يحمل متفجرات حول عنقه وجهاز تحكم". وتبين فيما بعد أن الشخص المعتقل معروف لدى الشرطة وسبق وأن تورط في قضايا حيازة وتجارة المخدرات.

وقد تم احتجاز الرجل المقيم في إقليم مين-إي-لوار فيما تبرأت حركة السترات الصفراء التي كانت تقوم باحتجاجات بالقرب من المركز التجاري من تصرف المشتبه به.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

ويقوم محتجون يرتدون سترات صفراء منذ أسبوع باحتجاجات واسعة في البلاد على ارتفاع الضرائب والسياسية المعتمدة من طرف الحكومة حيث يتم إغلاق الطرق السريعة ومنع الوصول لمستودعات الوقود ومراكز التسوق والمصانع.