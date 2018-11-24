التوصل لاتفاقية بخصوص جبل طارق.. والتصويت الأحد على البريكست في القمة الأوروبية

أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعلن في اتفاقه مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد يوم الأحد أن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل جبل طارق يجب بحثها مباشرة مع مدريد.
وتقول المسودة "بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يتم إدراج جبل طارق في النطاق الإقليمي للاتفاقات المزمع إبرامها بين الاتحاد والمملكة المتحدة.
"ولكن هذا لا يستبعد احتمال عقد اتفاقات منفصلة بين الاتحاد والمملكة المتحدة فيما يتعلق بجبل طارق... هذه الاتفاقات المنفصلة ستتطلب موافقة مسبقة من مملكة إسبانيا".
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في مؤتمر صحفي:"لقد توصلت إسبانيا إلى اتفاق بخصوص جبل طارق، أولا وقبل كل شيء، يجب القول إن نتيجة لهذا، فسيعقد المجلس الأوروبي غدا، كما أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبلا طلبات اسبانيا، لذا فسنرفع الفيتو وسنصوت لصالح البريكست".
أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك فقال في تغريدة على تويتر: "سأوصي بأن تتم الموافقة يوم الأحد على نتائج مفاوضات البريكست، لا يوجد أي سبب للبهجة لكن على الأقل وفي هذه اللحظات الحرجة، يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي اجتاز اختبار الوحدة والتضامن".