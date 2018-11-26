البرلمان العراقي يصوت على الحقائب الوزارية الثمانية الشاغرة

قال مكتب رئيس البرلمان العراقي الإثنين إن البرلمان سيصوت في جلسته المقرر عقدها يوم الثلاثاء على المرشحين الثمانية الباقين لشغل مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ولم يصدق أعضاء البرلمان الشهر الماضي إلا على 14 وزيرا من الوزراء الاثنين والعشرين الذين طرحهم عبد المهدي لكنهم منحوا الثقة لحكومته مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.