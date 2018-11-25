سيول العراق تخلف حتى الآن 21 قتيلا و180 مصابا وآلاف النازحين

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول في العراق إلى 21 قتيلا في عدة محافظات عراقية منها صلاح الدين وذي قار وواسط ونينوى بحسب بيان لوزارة الصحة العراقية وبلغ عدد الإصابات نحو 180 شخصا مصابا كما أدت السيول إلى نزوح الآلاف عن منازلهم.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية لقطات من محافظة صلاح الدين التي توجد بها بلدة الشرقاط الواقعة شمال البلاد يظهر فيها سكان ينزحون في مراكب صغيرة عن ديارهم التي غمرتها المياه حتى منتصفها. وقال رئيس بلدية الشرقاط علي الدودح إن نحو ثلاثة آلاف شخص تشردوا بعد أن تركوا ديارهم. وطالب مسؤولون في مدينة تكريت، وهي عاصمة محافظة صلاح الدين، بإرسال طائرات هليكوبتر للإنقاذ والمساعدة في عمليات الإجلاء.

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كما ذكرت الوكالة نقلا عن جمعية الهلال الأحمر العراقي الاحد أنه تم إرسال مساعدات للمتضررين من السيول من أغذية وأغطية وأدوية أيضا في محافظة صلاح الدين تقول الجمعية إنها تكفي لسد احتياجات 2000 عائلة متضررة من السيول.