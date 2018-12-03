اليمن: التحالف السعودي يسمح بإجلاء 50 جريحا من الحوثيين إلى مسقط

أعلن التحالف السعودي في اليمن أنه سيسمح بإجلاء 50 جريحا من المقاتلين الحوثيين بغرض تلقي العلاج في مسقط بسلطنة عمان وهو الشرط الذي كان الحوثيون قد وضعوه لحضور محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وسيتم إجلاء الجرحى على متن طائرة تجارية تابعة للأمم المتحدة ستصل اليوم مطار صنعاء بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم التحالف السعودي العقيد الركن تركي المالكي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية. ويبلغ عدد المقاتلين الحوثيين الجرحى 50 شخصا إضافة إلى 50 مرافقا وثلاثة أطباء يمنيين إضافة إلى طبيب يعمل لدى الأمم المتحدة حسب المالكي.

وبهذه يكون التحالف الذي يسيطر على الأجواء اليمنية قد قبل طلب المبعوث الأممي مارتن غريفين بإجلاء المصابين "لأغراض إنسانية ولبناء الثقة بين الأطراف اليمنية أثناء محادثات السلام التي ستعقد في السويد.

وقد قال المالكي إن قيادة التحالف ملتزمة بما سماها تأييد جهود المبعوث الأممي في السعي لإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن.

وكان محمد علي الحوثي رئيس المجلس الثوري الأعلى الهيئة التنفيذية للحوثيين قد صرح السبت الماضي أنهم يخططون لحضور محادثات السلام في السويد إذا توفر بعض الشروط ومنها إجلاء المقاتلين من اليمن للعلاج. وكان الحوثيون قد قاطعوا جولة المحادثات السابقة التي جرت في جنيف السويسرية ورعتها الأمم المتحدة بعد اشتراطهم نقل المقاتلين الجرحى خارج البلاد لتلقي العلاج وهو ما لم يتحقق لهم.