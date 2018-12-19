البرازيل: تعليق حكم قضائي كان سيسمح بخروج لولا دا سيلفا إلى الحرية مجددا

قرر رئيس المحكمة العليا في البرازيل تعليق حكم قضائي اتخذه قاض بالمحكمة العليا في البرازيل كان من شأنه أن يسمح بالإفراج عن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا المحتجز منذ أبريل نيسان الماضي في قضية فساد.

فقبل أيام من تنصيب جايير بولسونارو (يمين متطرف) رئيسا لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية وخامس دولة في العالم أصدر القاضي ماركو أوريليو ميلو حكما يقضي بالإفراج عن جميع السجناء الذين أدينوا في جلسة الاستئناف لكنهم قدموا في نفس الوقت التماسا أمام الهيئات القضائية العليا وهو ما ينطبق على لولا دا سيلفا الرئيس الذي حظي بشعبية واسعة لدى الطبقات الفقيرة أثناء حكمه.

وجاء في وثيقة المحكمة العليا والتي اطلعت الصحافة الفرنسية على نسخة منها، أن القاضي قد قرر تعليق تنفيذ الأحكام ضد السجناء الذين لم يتم البت بعد في كل الالتماسات التي تقدموا بها.