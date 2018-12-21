حلف شمال الأطلسي أشاد بماتيس وأبدى استعداده للتعامل مع من سيخلفه

أشاد حلف شمال الأطلسي يوم الجمعة 21 ديسمبر بإسهامات وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس لإبقاء الحلف العسكري قويا وعبر عن استعداده للتعاون الوثيق مع من سيخلفه مشددا على أهمية الولايات المتحدة.
وكان ماتيس قد أعلن يوم الخميس 20 ديسمبر استقالته بعد خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا وبدء التخطيط لخفض عديد قواتها في أفغانستان.
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وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لانجيسكو ان "الوزير ماتيس قدم مساهمة مهمة في إبقاء الحلف قويا ومستعدا للتعامل مع التحديات الأمنية الكبيرة التي نواجهها"، وأضافت "يحظى باحترام واسع كجندي ودبلوماسي، وسيواصل الأمين العام العمل عن كثب مع الوزير ماتيس حتى نهاية مدته ويتوقع العمل عن كثب مع من سيخلفه"، مضيفة " نحن ممتنون للالتزام الراسخ من الولايات المتحدة تجاه الحلف. القيادة الأمريكية تحافظ على قوة تحالفنا على جانبي الأطلسي".