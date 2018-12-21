ترامب يهدد: إما تمويل بناء الجدار مع المكسيك أو "تعطيل الحكومة"!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه ضغط على مجلس الشيوخ من أجل تمرير إجراءات إنفاق لتمويل الوكالات الاتحادية مع الموافقة على 5.7 مليارات دولار لتمويل جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك أو المخاطرة بتعطيل الحكومة الاتحادية.
ودعا ترامب زعيم الجمهوريين في المجلس إلى تمرير الإجراء قبل الموعد النهائي الذي يحل منتصف الليل، وهدد بتعطيل جزئي للحكومة.
وكتب ترامب على تويتر يقول أيضا "على السناتور ميتش مكونيل أن يحارب من أجل الجدار وأمن الحدود بكل ما أوتي من قوة. سيحتاج أصوات الديمقراطيين. لكن كما بدا في مجلس النواب، هناك أمور جيدة تحدث. إذا لم يصوت عدد كاف من الديمقراطيين، سيكون هذا التعطيل ديمقراطيا. الجمهوريون في مجلس النواب كانوا عظماء أمس".
يأتي هذا بعدما وافق مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع قانون من الحزب الجمهوري لتقديم ميزانية قدرها 5.7 مليارات دولار للبدء في بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إضافة إلى أموال لتسيير عمل وكالات اتحادية بعد يوم الجمعة.
وصوّت 217 عضوا يوم الخميس لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت مقابل 185 عضوا صوتوا ضده.
بحسب صحيفة التايمز الأمريكية فإن تعطيل الحكومة لا يعني إيقاف عمل كل الدوائر الاتحادية، بل القسم الكبير منها، وستستمر الحكومة خلال فترة التعطيل تنفيذ المهام الأساسية، مثل الجيش والشرطة والطوارئ، ولو أن عمال الحكومة الذين يقدر عددهم بـ 800 ألف موظف لن يكونوا متأكدين من أن فترة التعطيل ستكون مدفوعة الأجر أم لا.
الصحيفة نفت صحة ما قاله ترامب خلال تهديده "قرار تعطيل الحكومة سيكون مدمرا لجيشنا" وقالت بأن الجيش يعتبر أساسيا ولن يتأثر بتعطيل الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد مرر يوم الأربعاء نسخة مختلفة من مشروع القانون، ومن غير الواضح ما إذا كان سيضع في الحسبان الإجراء الذي مرره مجلس النواب. بينما دعى ترامب السيناتور ميتش مكونيل لاستخدام ما يسمى "خيار النووي" وهو كناية عن إجراء يستطيع أعضاء مجلس الشيوخ القيام به بالأكثرية من أجل تعطيل تصويت على مشروع معين.
المزيد على يورونيوز: