ترامب يهدد: إما تمويل بناء الجدار مع المكسيك أو "تعطيل الحكومة"!

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه ضغط على مجلس الشيوخ من أجل تمرير إجراءات إنفاق لتمويل الوكالات الاتحادية مع الموافقة على 5.7 مليارات دولار لتمويل جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك أو المخاطرة بتعطيل الحكومة الاتحادية. ودعا ترامب زعيم الجمهوريين في المجلس إلى تمرير الإجراء قبل الموعد النهائي الذي يحل منتصف الليل، وهدد بتعطيل جزئي للحكومة.

"تعطيل (الحكومة) اليوم في حال رفض الديمقراطيون التصويت من أجل بناء جدار أمني" وكتب ترامب على تويتر يقول أيضا "على السناتور ميتش مكونيل أن يحارب من أجل الجدار وأمن الحدود بكل ما أوتي من قوة. سيحتاج أصوات الديمقراطيين. لكن كما بدا في مجلس النواب، هناك أمور جيدة تحدث. إذا لم يصوت عدد كاف من الديمقراطيين، سيكون هذا التعطيل ديمقراطيا. الجمهوريون في مجلس النواب كانوا عظماء أمس".