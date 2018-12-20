مشروع ياباني للحفاظ على كنوز مصر القديمة

في هذه الحلقة من "غلوبال جابان"، وصلنا الى أهرامات القاهرة لنكتشف المتحف المصري الكبير. هذا المتحف الجديد سيفتتح عام 2020 كما وعد مديره العام طارق توفيق، وسيكون أكبر متحف في افريقيا مخصصٍ لحضارة واحدة.

اليابان هي شريك أساسي في هذا المتحف، ليس فقط من ناحية التمويل وانما ايضاً من ناحية المحافظة على الكنوز المصرية القديمة وترميمها، لعرضها فيه.

هذا المكان الفريد من نوعه ستعرض فيه مئة ألف تحفة أثرية على مساحة تفوق خمسين ألف متر مربع. وسيخصص للحضارة الفرعونية، من بينها كنز توت عنخ آمون الذي تم اكتشافه عام 1922. توت عنخ آمون هو الفرعون الذي حكم مصر في عصرها الذهبي قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام.