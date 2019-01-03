استقالة مسؤول ماكرون الإعلامي بسبب احتجاجات السترات الصفراء

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قال مسؤول الشؤون الإعلامية الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إنه سيستقيل من منصبه في مؤشر على أن السياسية الإصلاحية القاسية للرئيس وموجة من الفضائح السياسية واحتجاجات الشوارع بدأت تمس دائرته المقربة بعد عام ونصف فقط من توليه الرئاسة. وقال وزراء في الحكومة إن سيلفان فور، الذي صاغ رسائل حملة ماكرون الانتخابية وكتب بعضا من أهم الكلمات التي ألقاها، سيترك قصر الإليزيه "لأسباب شخصية".