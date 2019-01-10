من يمول أعمال العنف في حراك السترات الصفراء؟ وزيرة فرنسية تتهم.. "قوى أجنبية" !

تساءلت وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون المساواة بين النساء والرجال مارلين شيابا عن مصدر تمويل الجماعات التي تقوم بالاعتداء على رجال أفراد الشرطة وتخريب الأملاك العامة والخاصة خلال مظاهرات حركة السترات الصفراء. وكانت الوزير قد رجحت ضلوع أطراف خارجية في تمويل هؤلاء الأشخاص والمجموعات وطلبت من منصة ليتشي التي جمعت التبرعات لصالح الملاكم كريستوف ديتنجر الكشف عن هوية الجهات المتبرعة.

والملاكم كريستوف ديتنجر هو الشخص الذي قام بتوجيه لكمات عنيفة لعونين أمن خلال الفصل الثامن من مظاهرات السترات الصفراء التي جرت السبت الماضي وتمت محاكمته بداية الأسبوع الجاري.

وقالت المسؤولة الفرنسية لإذاعة فرانس إنتر الخميس إنها تعتمد في طرحها هذا على طريقة مصرفية أساسية تسمى"اعرف عميلك" وهذا ما سيمكن من تحديد الأشخاص الذين يقومون بالمعاملات المالية. وأضافت "أنا لا أطلب جداول البيانات مع أسماء الجهات المانحة للتبرعات من خلال منصة ليتشي، لأن هذا الأمر لا يهمني ولكن السؤال الذي طرحته هو؟ من يمول هؤلاء المخربين؟ قوى أجنبية؟ أعتقد أن موقفي هذا مبرر بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإيطاليين".

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تصريحات مارلين شيابا أثارت ضجة كبيرة بين صفوف السترات الصفراء بعد اتهامها الثلاثاء في تصريح لقناة فرانس إينفو الجهات المتبرعة بتأييد والتواطؤ في أعمال العنف. وبررت الوزيرة موقفها هذا بالقول "هناك شخص ارتكب أعمالا خطيرة جدا واعتدى على ضابط شرطة أثناء تأديته واجب الحفاظ على النظام العام وهذا أمر خطير للغاية، ودعمه بالتبرع يعد مشاركة في هذا العمل وتشجيعا له".

تصريحات مارلين شيابا، أثارت كذلك انتقادات كبيرة لدى المعارضة وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي.