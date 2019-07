نايكي تسحب نموذج حذاء رياضي "عنصري" بعد انتقادات لاذعة

سحبت الشركة المصنعة للمعدات الرياضية الأمريكية "نايكي" نموذجًا من الأحذية الرياضية يحتوي على النسخة القديمة للعلم الأمريكي بعد احتجاجات وانتقادات لاذعة من طرف لاعب كرة القدم الأمريكي كولن كايبرنيك. وكانت الشركة تعتزم تسويق هذا النموذج الجديد بمناسبة يوم الإستقلال الأمريكي المصادف لتاريخ 04 يوليو/تموز الجاري.

وانتقد كولن كايبرنيك نموذج الحذاء الرياضي المسوّق من طرف نايكي في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال بقوله إن الحذاء الذي يحمل النسخة القديمة من العلم الأمريكي مرتبط بالعبودية.

وطرحت الشركة الأمريكية "نايكي إير ماكس وان كويك سترايك، Air Max 1 Quick Strike" بمناسبة للاحتفال بالعيد الوطني وزيّنت الجزء الخلفي منه برسم النسخة القديمة من العلم الأمريكي الذي يضم 13 نجمة تمثل أول مستعمرات الولايات المتحدة. ويعرف هذا العلم الذي وظّفه القوميون البيض في حملاتهم فيما بعد، بإسم "بيتسي روس".

وقد مثّل العلم لسنوات علم البلاد الرسمي خلال الثورة الأمريكية. وعلى الرغم من الانقسام حول أصوله، فقد اعتمده الحزب النازي الأمريكي كعلم رسمي له.

وبعد انتقادات كايبرنيك، اللاعب السابق في دوري كرة القدم الوطني (NFL)، سحب صانع المعدات نموذجه، خاصة أن كولن كايبرنيك أصبح منذ العام 2016 من أكثر الشخصيات الشهيرة في الولايات المتحدة المعارضة لسياسة ترامب وعنف الشرطة ضد ذوي البشرة السوداء.

كولن كايبرنيك أثار الجدل في العام 2016 بعد وضع ركبته على الأرض خلال عزف النشيد الأمريكي قبل لقاء اتحاد كرة القدم الأمريكي. ودخل كايبرنيك في حرب كلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خريف العام 2017، بعد أن بدأت حركته المناهضة لسياسة الرئيس وعنف الشرطة تجتاح رياضات أخرى.

كولن كايبرنيك أثناء قيامه بحركته الشهيرة رويترز

وفي العام 2018 اغتنمت نايكي فرصة الخلاف بين كايبرنيك وترامب وأثارت الجدل بإختيارها كولن كايبرنيك الوجه الإعلاني الجديد للشركة بمناسبة الذكرى الثلاثين لشعار الشركة "Just Do It".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وقال متحدث باسم الشركة المصنعة للمعدات لصحيفة وول ستريت جورنال "اختارت نايكي سحب حذاء Air Max 1 Quick Strike في الرابع من يوليو لأنه يحمل النسخة القديمة من العلم الأمريكي".

وواجهت ولاية أريزونا الأمريكية قرار نايكي بسحب الحذاء من السوق بوقف منحة قدرها مليون دولار لمساعدة الشركة في بناء مصنع جديد في الولاية. وقال حاكم الولاية الجمهوري دوغ دوسي في سلسلة من التغريدات على موقعه في تويتر "اقتصاد أريزونا على ما يرام دون نايكي. لا نحتاج أن نفهم أن تاريخ أمتنا مشوّه بوعي".

ووسط هذا الجدل ارتفع سعر بعض الأحذية Air Max 1 Quick Strike المتوفرة على موقع أحد الباعة على الإنترنت إلى 2000 دولار بعد نشر المقال، بحسب الصحيفة.

كولن كايبرنيك، ​​الذي قاد فريقه في فبراير/ شباط 2014 إلى السوبر بول في نهائي دوري السلة لم يجد فريقًا يحتضنه بعد نهاية عقده مع فريق سان فرانسيسكو في مارس/أذار 2017. وفي فبراير/ شباط الماضي توصل كايبرنيك إلى اتفاق مع اتحاد كرة القدم الأمريكي الذي اتهمه بعرقلة مسيرته المهنية من خلال الإتفاق مع النوادي لعدم ضمه.