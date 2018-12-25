الإفراج بكفالة عن المدير التمثيلي السابق لنيسان واستمرار حبس غصن

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن محكمة طوكيو الابتدائية قضت يوم الثلاثاء بالإفراج عن غريغ كيلي المدير التمثيلي السابق بشركة نيسان موتور بكفالة 70 مليون ين ياباني (635612 دولاراً أمريكياً).

ولا يزال كيلي قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر تشرين الثاني للاشتباه في مساعدته رئيس نيسان المقال كارلوس غصن في تقليل دخله في إقرارات مالية لعدة سنوات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن قرار المحكمة يعني أنه يمكن إخلاء سبيل كيلي يوم الثلاثاء في حالة دفع الكفالة.