ذكرت وسائل إعلام يابانية أن محكمة طوكيو الابتدائية قضت يوم الثلاثاء بالإفراج عن غريغ كيلي المدير التمثيلي السابق بشركة نيسان موتور بكفالة 70 مليون ين ياباني (635612 دولاراً أمريكياً).
الإفراج بكفالة عن المدير التمثيلي السابق لنيسان واستمرار حبس غصن
ولا يزال كيلي قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر تشرين الثاني للاشتباه في مساعدته رئيس نيسان المقال كارلوس غصن في تقليل دخله في إقرارات مالية لعدة سنوات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن قرار المحكمة يعني أنه يمكن إخلاء سبيل كيلي يوم الثلاثاء في حالة دفع الكفالة.
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وجددت نفس المحكمة مدة احتجاز غصن لعشرة أيام أخرى وذلك بعد صدور أمر ثان للقبض عليه يوم الجمعة الماضي بإثر اتهامه بتحويل تعاملات شخصية بقيمة 16.6 مليون دولار إلى حسابات خسائر تقييم نيسان عام 2008.
وقال الادعاء إن غصن أضر بمصالح نيسان عبر إيداع الشركة لمبلغ 14.7 مليون دولار بحساب بنكي متصل على أربع دفعات بين عامي 2009 و2012.
التمديد يعني استمرار حجز غصن بمركز الاحتجاز الرئيسي بطوكيو وهو المركز الذي يقبع فيه غصن منذ بدء اعتقاله الشهر الماضي.