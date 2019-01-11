شاهد: إقبال متزايد على مواد التجميل الخاصة بالرجال في جنوب إفريقيا

يمضي عدد متزايد من الرجال في جنوب إفريقيا في مخالفة التقاليد والأفكار النمطية، ليشتروا مواد التجميل الخاصة بهم ويستعملونها. وبحسب بيانات نشرتها مجموعة "يورو مونيتور انترناشونال" للبحث، فإن الرجال في هذا البلد أنفقوا أكثر من نصف مليار دولار سنويا، منذ 2016.

لقد بدأ المشاهير من الرجال بتغيير المواقف التقليدية إزاء الصورة الذكورية، فأخذوا يشجعون فئات واسعة من الرجال على الاعتناء بمظهرهم الخارجي أكثر فأكثر، واستعمال مواد للتجميل. وقد تطلب ذلك وقتا في جنوب إفريقيا، حتى تنخرط البلاد في هذه الظاهرة، وقد دفعت الطبقة المتوسطة المتزايدة والتوجه نحو عالم الأزياء والموضة بشركات عالمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل لوريال ويونيليفر بأن تستهدف منتوجات مخصصة للرجال الأفارقة، فأخذ عدد كبير من الرجال يقلدون المشاهير مثل نجم كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكام، وهكذا استمر التحول.

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وفي جوهانسبورغ بدأت سلاسل قاعات تفتح أبوابها خصيصا للرجال، لتبيع لهم مواد التجميل تلك، وتستجيب لأي طلب من الزبون، بدءا من تقليم الأظافر وقص الشعر حسب التقليعة المرغوبة، وصولا إلى ترتيب الحاجبين.

ويتوقع أن يصل السوق العالمي لمواد التجميل الخاصة بالرجال إلى 76 مليار دولار سنة 2023، بحسب دراسة في القطاع، ووفق الدراسة هناك إمكانية لاستهداف مؤسسات للمستهلكين الجدد، في القارة الإفريقية.