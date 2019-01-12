شاهد: الشرطة تستخدم الغاز المسيل وخراطيم المياه لتفريق متظاهري السترات الصفراء بباريس

خرج آلاف الفرنسيين من حركة السترات الصفراء للتظاهر في شوارع مختلف المدن الفرنسية في الأسبوع التاسع من الإحتجاجات العنيفة على سياسة الحكومة وقرارات الرئيس إيمانويل ماكرون. وتخشى السلطات الفرنسية من تجدد أعمال العنف والتخريب التي اصبحت تصاحب بشكل دوري احتجاجات السبت حيث شهدت مظاهرات السبت الماضي في العاصمة باريس عدة اعتداءات من بينها الهجوم على مبنى وزارة العلاقات مع البرلمان التي تضم كذلك مكتب الناطق الرسمي للحكومة بنيامين غريفو والاعتداء الجسدي من طرف ملاكم محترف سابق على أفراد الشرطة.

وقالت السلطات الفرنسية إن التعبئة الشعبية في حركة السترات الصفراء استعادت انفاسها منذ السبت الماضي بعد تراجع في أعداد المشاركين في مختلف المظاهرات خلال فترة أعياد نهاية السنة.

ومن أجل مواجهة موجة العنف والتطرف خلال احاجاجات حرمة السترات الصفراء، اتخذت الحكومة الفرنسية بعض الإجراءات الجديدة خاصة بالتظاهر اعلن عنها الوزير الأول إدوارد فيليب مطلع الأسبوع الجاري والتي كانت محل إنتقاد كبير من أحزاب المعارضة وحركة السترات الصفراء.

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والتحق منذ الساعات الأولى من صباح السبت عدة آلاف من الفرنسيين وهم يرتدون السترات الصفراء وبدأوا في التظاهر بهدوء أمام مقر وزارة المالية في العاصمة باريس وسار الموكب بداية من منتصف النهار نحو ساحة "النجمة دو ليتوال" مرورا بساحة الباستيل. وهتف المتظاهرون "ماكرون استقيل".

ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون "الحرية كريستوف"، في إشارة للملاكم السابق كريستوف دتينجر التي اعتدى على شرطيين السبت الماضي خلال مظاهرة "السترات الصفراء" وتم تحويله إلى المحاكمة.

من جهته قد دعا إيريك دروي، أحد رموز الحركة للانضمام إلى هذا الموكب الذي سيصل في حوالي الساعة 17:00 من ساحة النجمة، في أعلى جادة الشانزليزيه.

وفي إطار الإجراءات الأمنية، تم اعتقال 30 شخصا في باريس صباح السبت بسبب حمل بعضهم لأسلحة محظورة أو أدوات دفاعية أو المشاركة في مجموعة لارتكاب العنف.