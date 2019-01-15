بلجيكا: استمرار محاكمة المتَهمَيْن بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل

تواصلت في بلجيكا اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة المتهميْن في قضية الهجوم على المتحف اليهودي بالعاصمة بروكسل في شهر أيار/مايو 2014، والتي ذهب ضحيتها اثنان من زوار المتحف، وهما إسرائيليان، ومتطوعة فرنسية وموظفة استقبال.

ويمثلُ أمام محكمة التمييز مهدي نيموش (33 سنة) المتهم بكونه منفذ الهجوم بتكليف من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ونصير بندير (30 سنة) الذي قد يكون زوده بالأسلحة لتنفيذ هذا الهجوم.

ويترافع عن المتهميْن المحاميان البلجيكيان سيباستيان كورتوي وهنري لاكوي، اللذان شوهدا قبل ظهر اليوم وهما يدخلان إلى قاعة المحاكمة في قصر العدل ببروكسل.