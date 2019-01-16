تراجع تسجيل السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4 بالمائة

تراجعت عمليات تسجيل السيارات في دول الإتحاد الأوروبي إلى 1.04 مليون سيارة، بعد أن وصلت العام الماضي إلى 1.14 مليون سيارة، حسب ما أفادت رابطة شركات صناعة السيارات الأوروبية، ومقرها بروكسل.

ووفق المصدر المذكور فقد تراجعت مبيعات أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا "فولكسفاغن"، في شهر كانون الأول/ديسمبرالماضي بنسبة 9.3 في المائة، وذلك مع تراجع الطلب على منتجات شركتي صناعة السيارات الفاخرة "أودي" بنسبة 19.5 بالمائة و"بورشه" بنسبة 16.5 في المائة.

وسجلت "رينو" الفرنسية انخفاضا في مبيعاتها بنسبة 16.7 في المائة، في حين شهدت شريكتها "نيسان" انخفاضاً لمبيعاتها وصل إلى ما نسبته 28.9 في المائة.