طلاب جامعة "ليستر" البريطانية: الخروج من الإتحاد الأوروبي لن ينتهي بشكل جيد

أعرب سكان مدينة "ليستر" البريطانية والذين بلغت نسبة تصويتهم 49 إلى 51 بالمئة للبقاء في الإتحاد الأوروبي، عن شعورهم بالقلق والخوف من الفصل اللاحق في مشروع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي .

وفوجئ مواطنو الأندية الإجتماعية المحلية مساء الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني بالهزيمة الساحقة التي حلت برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد أن رفض الأغلبية في مجلس العموم اتفاق البريكست بغالبية 432 صوتا مقابل 202 ، في أكبر هزيمة تلحق برئيس حكومة بريطاني في التاريخ الحديث.

وقال طلاب في جامعة "ليستر" إنهم قلقون بشأن مستقبلهم، وليس لديهم سوى القليل من الأمل في إمكانية التوصل إلى إتفاق جديد، بينما أكد آخرون أن خروج بريطانيا لن ينتهي بشكل جيد.