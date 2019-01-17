الجزائر: فيديو يظهر الوضع الكارثي لدار مسنين يثير السخط على مواقع التواصل

أثار شريط فيديو يصور الوضع الكارثي لدار مسنين في ولاية باتنة الواقعة في جنوب شرق العاصمة استياء بالغًا على شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر. ويظهر الشريط الذي بث على موقع يوتب وتداوله نشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر نزلاء الدار من المسنيين في وضع قاس حيث كان البعض منهم مرميا على الأرض بجانب كرسيه المتحرك وأخرون في حالة فقدان وعي. الفيديو صور ظروفا قاسية يغيشوها المسنون في هذه الدار نتيجة الإهمال وانعدام النظافة. الشريط انتشر بقوة وعجل بفصل مدير المؤسسة من منصبه.